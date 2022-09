ஓபிஎஸ்ஸின் ‘மெகா’ திட்டத்தில் ‘திடீர்’ மாற்றம்? ‘வீம்பு’.. சசிகலா பாஸ் செய்த மெசேஜ்.. பின்னணி என்ன?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கோவையில் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடத்தும் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் திட்டத்தில் பெரிய மாற்றம் ஏற்படப்போவதாக தகவல்கள் வெளியாகின்றன. இதன் பின்னணியில் சசிகலா இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

அதிமுகவில் தனது செல்வாக்கைக் காட்டுவதற்கான வேலைகளில் இறங்கியுள்ள ஓபிஎஸ், தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப் பயணம் செல்ல இருக்கிறார். முன்னதாக, வரும் செப்டம்பர் 15ல், கோவையில் பொதுக்கூட்டம் நடத்தத் திட்டமிட்டார் ஓபிஎஸ்.

ஈபிஎஸ்ஸின் வலதுகரம் எஸ்.பி.வேலுமணியின் கோட்டையான கோவையில், தனது பலத்தைக் காட்டலாம் என நினைத்தார் ஓபிஎஸ். அதற்கான பணிகளையும் கோவை செல்வராஜ் தொடங்கினார்.

இந்நிலையில் ஒருசில காரணங்களால் இந்த பொதுக்கூட்ட பிளான் காஞ்சிபுரத்திற்கு மாற இருப்பதாகத் தகவல்கள் கசிந்து வருகின்றன.

வெற்றி தோல்வி வீரனுக்கு சகஜம்! ஒரு மாசத்துல என்ன நடக்க போகுதுனு பாருங்க! கொந்தளித்த கோவை செல்வராஜ்!

