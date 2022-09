"ஜாக்ரதை".. சாயுதாம்.. உடையுதாம்.. அதுபாட்டுக்கு போகுதாம்.. அதுவும் நடுரோட்டில்.. மாட்டுத்தாவணியில்!

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: ஓடும் பஸ்ஸில் இருந்து ஒவ்வொன்றாக கழன்று கீழே விழுந்தன அதன் பாகங்கள்.. இவைகளை கண்டக்டரும் டிரைவரும் சிரித்துக்கொண்டே சேகரித்த வீடியோ அதிர்ச்சியை தந்து வருகிறது.

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் கடும் நிதி நெருக்கடியில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.. அதேசமயம், திமுக அரசின் போக்குவரத்து துறையான, பல்வேறு அறிவிப்புகளை மக்கள் பலன்பெறும் வகையில் அறிவித்தாலும், சில விமர்சனங்கள் ஆளும் தரப்பு மீது எழுவதை தடுக்க முடியவில்லை.

இதனால் பஸ்கள் முறையாக பராமரிக்கப்படவில்லை என்றும், பஸ்கள் அடிக்கடி பழுதடைந்து நடுவீதியில் நின்று விடுகின்றன என்ற குற்றச்சாட்டும் அதிமுக, திமுக என இரு அரசு ஆண்ட காலங்களில் இருந்தே சொல்லப்பட்டு வருகிறன்றன.

Big Issue in Transport Dept and pats of the Madurai gov bus that fell off in the middle of the road மதுரை அரசு பஸ்ஸின் பாகங்கள் கழண்டு கீழே விழுந்த வீடியோ ஷேர் ஆகி வருகிறது