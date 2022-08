நான் தான் பேசினேன்.. இனியும் பேசுவேன் 'முழு ஆடியோவை போடுங்க திமுக நண்பர்களே..' - அண்ணாமலை விளக்கம்!

Chennai

சென்னை : நான் பேசியதாக சமூக வலைதளங்களில் வெளியான ஆடியோ உண்மைதான் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

தான் பேசிய ஆடியோவில் திமுகவினர் ஒரு சில வார்த்தைகளை நீக்கியும், சேர்த்தும் வெளியிட்டுள்ளனர் என்று அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் கார் மீது பாஜகவினர் செருப்பு வீசிய சம்பவம், பாஜகவினரின் திட்டமிட்ட அரசியல் எனக் குற்றம்சாட்டப்பட்டு வந்தது.

இந்நிலையில், இதுதொடர்பாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையும், மதுரை புறநகர் பாஜக மாவட்ட தலைவர் மகா சுசீந்திரனும் பேசுவதாக ஒரு ஆடியோ வெளியானது. அந்த ஆடியோ தொடர்பாக அண்ணாமலை விளக்கமளித்துள்ளார்

"The audio that I spoke goes trend on social media is true. DMK people has deleted and added a few words in the audio" : BJP state president Annamalai said.