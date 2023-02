"டெம்பர் கிளாஸ்".. எடப்பாடி - ஓபிஎஸ் பிரிஞ்சா கதை ஓவர்.. சுதாரித்த டெல்லி.. சீக்ரெட்டை சொன்ன புள்ளி

இரட்டை இலை சின்னம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் கொடுத்த தீர்ப்பில் பல சிக்கல்கள் உள்ளன. முக்கியமாக தமிழ் மகன் உசேனுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துள்ளனர். அதை இன்னும் தேர்தல் ஆணையம் ஏற்றுக்கொண்டதா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

Chennai

சென்னை: அதிமுக - பாஜக கூட்டணி என்ற ஸ்கிரீனை பாதுகாப்பதே ஓபிஎஸ் என்ற டெம்பர் கிளாஸ்தான் என்று அரசியல் விமர்சகர் ரிஷி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் பொது வேட்பாளரை நிறுத்த வேண்டும், அதை பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அங்கீகரிக்க வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இந்த பொதுக்குழுவில் ஓ பன்னீர்செல்வம் இடம்பெறலாம். வேட்புமனுவில் அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் கையெழுத்து போடட்டும். இந்த உத்தரவு இடைத்தேர்தலுக்காக மட்டுமே, என்று உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதையடுத்து தற்போது பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கடிதம் மூலம் அதிமுக வேட்பாளரை தேர்வு செய்து அனுப்பிய கடிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவைத்தலைவர் தமிழ் மகன் உசேன் டெல்லி சென்றுள்ளார். இந்த விவகாரத்தில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அளித்த பேட்டியில், அதிமுகவின் உட்கட்சி விவகாரத்தில் நாங்கள் தலையிட விரும்பவில்லை. ஆனால் அதிமுக ஒன்றாக இருக்க வேண்டும். அதிமுக ஒரு அணிக்குள் இருந்தால்தான் திமுகவை எதிர்க்க முடியும். இது பற்றி ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் பேசினேன். ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் வேட்பாளரை விட எடப்பாடி தரப்பின் வேட்பாளருக்கு அதிக ஆதரவு உள்ளூரில் உள்ளது. அதனால் அவருக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என்று ஓ பன்னீர்செல்வத்திடம் கேட்டுக்கொண்டேன். ஓ பன்னீர்செல்வம் தனது வேட்பளாரை வாபஸ் வாங்க வேண்டும் என்று அவரிடம் கேட்டுக்கொண்டேன், என்று அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

பாஜகவின் இந்த நிலைப்பாடு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் அரசியல் விமர்சகர் ரிஷி இது தொடர்பாக ஒன்இந்தியா யூ டியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

