"ஒற்றை வார்டு பாஜக.." 3வது பெரிய கட்சி என்று சொல்ல என்ன தகுதி உள்ளது? கே.எஸ்.அழகிரி ஆவேசம்

சென்னை: நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் 3வது பெரிய கட்சியாக பாஜக உருவெடுத்துள்ளது என அதன் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறினார். இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் கேஎஸ் அழகிரி கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் மூன்றாவது பெரிய கட்சி என்று கூறுவதற்கு பாஜகவுக்கு எந்த தகுதியும் கிடையாது என அவர் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் நகர்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிந்து முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு விட்டன. அதிக இடங்களில் திமுக வெற்றி பெற்று அடுத்த கட்ட பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதாவது மாநகராட்சி மேயர், நகராட்சி, பேரூராட்சி தலைவர்களை தேர்வு செய்வதில் பிஸியாக உள்ளது.

இதுஒருபுறம் இருக்க அதிமுக தோல்விக்கான காரணம் குறித்து ஆராய துவங்கியுள்ளது. பாஜக தனித்து களம் இறங்கி மாநகராட்சிகளில் 22, நகராட்சிகளில் 56, பேரூராட்சிகளில் 230 வார்டுகளில் வென்றுள்ளன.

Congress state president KS Alagiri has strongly condemned to the comment of BJP has emerged as the 3rd largest party in the urban local body election. He also criticized the BJP for not being qualified to claim to be the third largest party.