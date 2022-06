அதிமுகவை யாராலும் அழிக்க முடியாது... மாயை பிரசாரம் செய்யும் பாஜக.. . ஜெயக்குமார் அதிரடி...!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழகத்தில் வளர்வதற்காக எதிர்க்கட்சி என்ற மாயை பிரசாரத்தை பாஜக செய்து வருவதாகவும், அதிமுக தான் உண்மையான எதிர்க்கட்சி என்றும் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம் வரும் ஜூன் 23ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதனையொட்டி, பொதுக்குழுவில் இடம்பெற உள்ள தீர்மானங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக முன்னாள் அமைச்சர்கள் செம்மலை, ஜெயக்குமார், ஆர்.பி. உதயகுமார், நத்தம் விஸ்வநாதன் உள்ளிட்டோர் ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர். இதனைத்தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்திக்கபோது, தமிழக அரசின் செயல்பாடுகள், எதிர்க்கட்சி விவகாரம் மற்றும் நுபுர் ஷர்மா சர்ச்சை குறித்து கருத்து தெரிவித்தார்.

English summary

Former minister Jayakumar has said that the BJP is spreading the illusion of an opposition party to grow in Tamil Nadu and that the AIADMK is the real opposition party.