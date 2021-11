ஜெய் பீம் படம் 5 மொழிகளில் வெளியீடு.. ஹிந்தி மொழியை மட்டும் சூர்யா எதிர்ப்பதா? எச்.ராஜா கடும் கோபம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: ஜெய் பீம் திரைப்படத்தை 5 மொழிகளில் வெளியிட்டது தொடர்பாக தமிழ்நாடு பாஜக சீனியர் தலைவர் எச்.ராஜா விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூர்யா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் அமேசான் ஆன்லைன் தளத்தில் வெளியாகி உள்ளது ஜெய் பீம் திரைப்படம்.

பழங்குடியின மக்கள் காவல்துறையினரால் வழக்குகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கடுமையாக சித்திரவதை செய்யப்பட்ட, உண்மை சம்பவங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இந்த திரைப்படம் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

200 ரூபாய் டிக்கெட், கூடவே சில்லி சிக்கன்..ஓட்டலில் ஜெய் பீம் திரையிட முயற்சி.. அவிநாசியில் பரபரப்பு

English summary

BJP leader H.Raja says, actor Surya Sold His film Jai bhim to five languages but he is opposing three language policy. Raja's comment comes when Jai Bhim Hindi imposition slapping scene goes viral.