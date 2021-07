'ஏன் அப்படி ஒரு சந்தேகம்'.. 'கொங்குநாடு' கேள்விக்கு எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன் 'காட்டமான' பதில்

Chennai

oi-Velmurugan P

"நம்ம ஊரு பக்கத்தில் வல்லநாடு இருக்கிறது. தேனி பக்கத்தில் வருஷநாடு இருக்கிறது, மணப்பாறை அருகே வளநாடு இருக்கிறது.. அதெல்லாம் மாநிலமாக பிரிக்கலாமா?" எதற்கு அவங்களுக்கு பயம், பயமே தேவையில்லை எல்லாம் தமிழ்நாடு தான் என்று பாஜக எம்எல்ஏநயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

தமிழகத்தின் மேற்கு மாவட்டங்களை பிரித்து கொங்கு நாடு தனி மாநிலம் உருவாக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் இதுபற்றி மத்திய அரசு இதுவரை எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை. மாநில அரசும் எந்த கருத்தும் தெரிவிக்கவில்லை.

இதேநேரம் கொங்குநாடு குறித்த கேள்விக்கு பதில் அளித்த பாஜக மாநில செயலாளர் கரு.நாகராஜன் கொங்கு நாடு தனி மாநிலம் உருவாக்குவது தொடர்பான பரிசீலனை மத்திய அரசிடம் தொடக்க நிலையில் உள்ளது என்று கூறினார். அந்த பகுதி மக்கள் என்ன விரும்புகிறார்களோ அதை நிறைவேற்ற வேண்டியது அரசின் கடமை என்றும் கூறினார்.

தமிழ்நாட்டின் அனைத்து பள்ளிகளும்.. இந்த சான்றிதழை கட்டாயம் பெறணும்.. அரசு அதிரடி உத்தரவு!

English summary

Has the seed been sown for the Kongunadu? Asked by reporters. BJP MLA Nayinar Nagendran replied, "Why such a suspicion. No such seed was planted. Kongunadu is only in Tamil Nadu.