தலைக்கு மேல் தேர்தல் வேலை! ஆட்டம் காணும் அண்ணாமலையின் மெகா திட்டம்! என்ன பின்னணி?

ஏப்.14 முதல் அண்ணாமலை மேற்கொள்ளவிருந்த நடைபயணம் கேள்விக்குறி

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தமிழ்நாட்டு அரசியல் வரலாற்றில் தடம் பதிக்கும் விதமாக ஏப்ரல் 14ஆம் தேதி திருச்செந்தூரிலிருந்து அண்ணாமலை நடைபயணம் தொடங்கவிருந்த நிலையில், அவருக்கு தேர்தல் இணை பொறுப்பாளர் பதவி வழங்கி கர்நாடகாவுக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறது பாஜக தேசியத் தலைமை.

ஏப்ரல், மே மாதங்களில் கர்நாடக மாநில தேர்தல் பணிகள் தலைக்கு மேல் இருக்கும் என்பதால் அண்ணாமலை தமிழ்நாட்டில் தாம் மேற்கொள்ளவிருந்த நடைபயணத்தை ஒத்தி வைக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகியுள்ளது.

எல்.முருகன் தமிழக பாஜக தலைவராக இருந்தபோது அவர் மேற்கொண்ட 'வேல் யாத்திரை' இன்றளவும் பேசக்கூடிய வகையில் அப்போது மிகப்பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

As he was about to start the Annamalai trek from Tiruchendur on April 14, the BJP national leadership sent him to Karnataka with the post of co-in-charge of election.