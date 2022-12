நீலகிரி, கோவை தான் டார்கெட்.. டிச.27ல் தமிழகம் வரும் ஜேபி நட்டா.. முக்கிய தகவலை கூறிய சுதாகர் ரெட்டி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: கோவை மற்றும் நீலகிரி தொகுதிகளின் நாடாளுமன்ற பணிகளை மேற்கொள்ளும் கட்சி நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ள தேசிய பாஜக தலைவர் ஜேபி நட்டா வருவதாக பாஜக மேலிட இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார். ஜேபி நட்டாவின் தமிழக பயணம் முழுக்க முழுக்க கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக மட்டுமே செய்யப்பட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் 98வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு கமலாலயத்தில் அவரது படத்திர்கு பாஜக மேலிட இணை பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி, புதிய நீதிக்கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம், நடிகை மதுவந்தி உள்ளிட்டோட் மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து சுதாகர் ரெட்டி கூறுகையில், காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரை வாஜ்பாயின் பிறந்தநாள் விழாவை கொண்டாடி வருகிறோம். கிறிஸ்தவ மக்கள் அனைவருக்கும் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

English summary

Tamilnadu BJP Joint In-Charge Sudhakar Reddy says JP Nadda is coming to hold consultations with the party executives who are handling the parliamentary work of Coimbatore and Nilgiris constituencies. He said that JP Nadda's trip to Tamil Nadu is only for the development of the party.