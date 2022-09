கஞ்சா கடத்தலில் குஜராத் டாப் என்ற பொன்முடி.. அண்ணாமலைக்கு கடும் கோபம்.. காரசார அறிக்கை

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: இந்தியாவின் கஞ்சா தலைநகரமாக தமிழ்நாடு உள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா போன்ற போதைப்பொருட்கள் விற்பனை, பதுக்கல் அதிகரித்து உள்ளது. அதனை தடுக்க கஞ்சா 2.0 என்று பெயரிட்டு காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இருந்தாலும் சென்னையில் போதைப்பொருட்கள் நடமாட்டத்தை முற்றிலும் தடுக்க முடியவில்லை.

தமிழ்நாட்டின் பெரும் பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தடுக்க முடியாமல் காவல்துறையினர் திண்டாடி வருகின்றனர். தொடர்ந்து சென்னையில் நேற்று செய்தியாளர்களின் சந்தித்து அமைச்சர் பொன்முடி கூறுகையில், போதைப் பொருட்கள் வெளிநாட்டில் இருந்துதான் இங்கே இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன.

English summary

BJP state president Annamalai has alleged that Tamil Nadu is the cannabis capital of India. Also Questions Will DMK Members ready to close the Liquor Industries in Tamilnadu.