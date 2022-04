மதநம்பிக்கையை அவமதிப்பதையே தொழிலாக கொண்டுள்ளார் சிலர்! தமிழக அரசு ஆதரிக்கிறதா? பாஜக அண்ணாமலை கேள்வி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நடராஜர் குறித்து யூ2 புரூட்டஸ் அவமதியரியாதையாக பேசியதாக புகார் எழுந்துள்ள நிலையில், இறைநம்பிக்கையை அவதூறாகப் பேசி மக்களின் நம்பிக்கையை அவமதிப்பதையே தொழிலாகக் கொண்டுள்ளார் சிலர்! இதுபோன்ற அவதூறுகளைக் கண்டுகொள்ளாமல் அரசு ஏன் கண்ணை மூடிக்கொண்டு இருக்கிறது? என பாஜக தமிழக தலைவர் அண்ணாமலை கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

U2 Brutus என்ற யூடியூப் சேனலை நடத்தி வரும் மனிதர் விஜய் என்பவர், தனது சேனலில் தொடர்ந்து பாதுகாக்க நாம் தமிழர் உள்ளிட்ட கட்சிகளை விமர்சித்து அரசியல் நையாண்டியுடன் நிகழ்ச்சிகள் வெளியிட்டு வருகிறார்.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சிதம்பரம் நடராஜர் கோவில் தீட்சிதர்களின் பிரச்சினை குறித்து வீடியோ வெளியிட்ட அவர் நடராஜப் பெருமான் காலை ஏன் தூக்கி வைத்து இருக்கிறார் என விளக்குவதாக ஒரு வீடியோ ஒன்றினை வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Some have the profession of slandering the faith and insulting the faith of the people! Why is the government turning a blind eye to such scandals? BJP Tamil Nadu leader Annamalai has questioned.