பாஜகவினர்லாம் பேசலாமா.. சட்டசபையிலேயே ஆபாச படம் பார்த்தவர்கள்தானே.. ஜோதிமணி கடும் தாக்கு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛சட்டசபையில் ஆபாசப்படம் பார்க்கும் பாஜகவினரை போல் எதையும் மூடி மறைக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கில்லை'' என கரூர் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி பாஜகவினரை விமர்சனம் செய்துள்ளார்.

இந்தியாவில் உத்தர பிரதேசம், கோவா, பஞ்சாப், மணிப்பூர், உத்தரகாண்ட் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் நடந்தது. இதில் பஞ்சாப்பில் காங்கிரஸ் கட்சி ஆம் ஆத்மியிடம் ஆட்சியை பறிகொடுத்தது.

உத்தர பிரதேசம் உள்பட 4 மாநிலங்களிலும் மீண்டும் பாஜக ஆட்சியை தக்க வைத்ததால் காங்கிரஸ் கட்சியால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியவில்லை.

English summary

Karur Congress MP Jyoti Mani has criticized the BJP, saying, "We do not need to cover up anything like the BJP watching pornography in the assembly."