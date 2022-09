”மின்கட்டண உயர்வு தமிழகத்தின் கருப்பு நாள்” செந்தில் பாலாஜியை பதவிநீக்கம் செய்யனும்.. அண்ணாமலை பரபர!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: மின்கட்டண உயர்வு தமிழகத்தின் கருப்பு நாள் என்று தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் புதிய மின் கட்டண உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளதாக தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் அறிவித்துள்ளது. இதற்கு அமமுக, பாமக உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சியினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் சென்னையில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் மின் கட்டண உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இது தமிழ்நாட்டிற்கு கருப்பு நாளாகும். மக்கள் போராட்டம் நடத்தினாலும், மின் கட்டணத்தை உயர்த்துவேன் என்று "தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால்" தமிழக அரசு, அமைச்சரும் செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Tamil Nadu Electricity Regulatory Commission has announced that the new electricity tariff hike in Tamil Nadu has come into effect from today. Tamil Nadu BJP President Annamalai has criticized the electricity tariff hike as a black day for Tamil Nadu.