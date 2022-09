ஓபிஎஸ் கோஷ்டியால் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடியுமா.. ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஓபன் சவால் விட்ட ஜெயக்குமார்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஓபிஎஸ் கோஷ்டியால் ஆர்ப்பாட்டமோ, கூட்டமோ நடத்த முடியுமா என்று முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் சவால் விடுத்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் ஓபிஎஸ் - இபிஎஸ் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது. இதனைத்தொடர்ந்து அதிமுக பொதுக்குழுவில் இடைக்கால பொதுச்செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இதனை எதிர்த்து ஓபிஎஸ் உயர்நீதிமன்ற படிகளை நாடிய நிலையில், இரு நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு அளித்த தீர்ப்பு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சாதகமாக வந்தது. இதனைத்தொடர்ந்து தொண்டர்கள் மத்தியில் வலிமையான தலைமை என்பதை நிரூபிக்க இபிஎஸ் பல்வேறு வழிகளில் செயல்பட்டு வருகிறார்.

ஒரு பக்கம் மாவட்டந்தோறும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு தொண்டர்களை சந்திப்பது, இன்னொரு பக்கம் திமுக அரசுக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்களை நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டு காய்களை நகர்த்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் மின் கட்டண உயர்வை திரும்ப வலியுறுத்தி அதிமுக சார்பாக ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்று வருகிறது.

3 கிளஸ்டர்கள்.. ஆணை வெளியிட்டார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.. 1,391 கோடி கடன் வழங்குவதாக வங்கிகள் உறுதி!

English summary

AIADMK Ex minister Jayakumar has challenged OPS that, can he hold a protest or meeting in Tamil Nadu. Also he criticised about Kalaignar Karunanithi Pen Memorial Plan.