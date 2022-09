யாருங்க சொன்னா.. நீட் கோச்சிங் தரவில்லைன்னு.. அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பதிலடி

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு போதிய நீட் பயிற்சி வழங்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டை ஏற்க முடியாது என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னையில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் நடைபெற்ற சாரண, சாரணியர் விருது வழங்கும் விழாவில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பங்கேற்று மாநில சாரணர், சாரணிய இயக்கத் தலைவராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

அதனைத்தொடர்ந்து மாநில முதன்மை ஆணையராக பள்ளி கல்விக் துறை ஆணையர் நந்தகுமார் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார். பின்னர், சாரணர், சாரணிய இயக்கத்தில் சாதனை புரிந்தவர்களுக்கு பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் விருதுகளை வழங்கி கவுரவித்தார்.

English summary

Minister Anbil Mahesh has said that he cannot accept the allegation of not providing enough NEET training to government school students.