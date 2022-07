பிளானே இதுதான்.. பிரதமரை வரவேற்க முதல்வர் ஸ்டாலின் ஏர்போர்ட் போகலையாமே.. காரணம் என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: பிரதமர் மோடி இன்று சென்னை வரும் நிலையில், முக்கிய சம்பவம் ஒன்று திமுக தரப்பில் நடந்துள்ளது.. அதுதான் அரசியல் களத்தில் வட்டமடித்தும் வருகிறது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகளைத் துவக்கி வைக்க இன்று மாலை சென்னை வருகிறார் பிரதமர் மோடி.. தமிழகத்துக்கும், நம் இந்தியாவுக்கும் பெருமை சேர்க்கும் வகையில் அமைய போகும் நிகழ்வு இதுவாகும்...

முழுக்க முழுக்க விளையாட்டு போட்டிகளை துவக்கி வைப்பதற்காகவே பிரதமர் மோடி வருகிறார் என்றாலும், இதற்குள் சில மறைமுக அரசியல் செய்திகளும் பரபரத்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன..

அது எப்படி செஸ் ஒலிம்பியாட் விளம்பரங்களில் மோடி படம் இல்லை.. உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு.. இன்றே விசாரணை

Can't mk Stalin go to the airport to welcome pm modi and what is the reason behind in it பிரதமர் மோடியை வரவேற்க முதல்வர் ஏர்போர்ட் செல்லவில்லையாம்