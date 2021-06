நீட் ஆதரவாகவும் கருத்துக்கள் வந்துள்ளன எத்தனை பேர் ஆதரவு என வெளியில் கூறமுடியாது.. நீதிபதி ஏகே ராஜன்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நீட் தேர்வு தொடர்பாக 83 ஆயிரம் பேர் கருத்து தெரிவித்துள்ளதாகக் கூறிய நீட் தேர்வு பாதிப்பு குழு தலைவர் ஏ கே ராஜன், எத்தனை பேர் ஆதரவாகவும் எதிராகவும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் என்பதை வெளியில் கூற முடியாது என்றார்.

நாடு முழுவதும் மருத்துவ படிப்புகளுக்கு நீட் தேர்வை மத்திய அரசு கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் அறிமுகம் செய்தது. அனைத்து விதமான மருத்துவ படிப்புகளுக்கும் நீட் தேர்வு மூலமே மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறுகிறது

தமிழ்நாட்டில் முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் அனைத்தும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டையே எடுத்துரைக்கின்றன.

நீட் தேர்வு- ஏ.கே. ராஜன் குழுவுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தின் அனுமதியை தமிழக அரசு பெற்றதா? ஹைகோர்ட் கேள்வி

English summary

More than 86,000 applications received about NEET. Most of them are against NEET says retired Justice AK Rajan.