சென்னை : தமிழகத்தில் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வாக்கு சேகரிக்க களம் இறங்கிய வேட்பாளர்கள் நான் உங்கள் வீட்டுப் பிள்ளை கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடோடி வரும் உங்கள் வேட்பாளர் என்ற வழக்கமான வாசகங்களோடும், வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் பிரச்சாரங்களோடும், ட்ரேட் மார்க் தேர்தல் யுக்தியான வாக்களர்களின் காலில் விழுந்தும் வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

நான் உங்கள் வீட்டு பிள்ளை.. சூடு பிடித்த தேர்தல் களம்.. காலில் விழுந்து ஓட்டு கேட்கும் வேட்பாளர்கள்

தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் வருகின்ற பிப்ரவரி மாதம் 19ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இதற்காக வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த ஜனவரி 30-ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் 4ஆம் தேதி வரை வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம்.

பிப்ரவரி 22ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணப்பட்டு தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் பின்பு மேயர் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

With the date of the urban local government elections in Tamil Nadu announced, the candidates who went to the polls to collect votes are falling at the feet of the voters and collecting votes.