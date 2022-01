கர்நாடகாவிற்கு தமிழக காங்கிரஸ் சப்போர்ட்.. எச்சரிக்கும் தமிழக விவசாய சங்க தலைவர் பி.ஆர்.பாண்டியன்

Chennai

oi-Logi

சென்னை: மேகதாதுவில் அணை கட்ட வலியுறுத்தி கர்நாடக காங்கிரஸ் கட்சி பாதயாத்திரை மேற்கொள்கிறது. இதற்கு பதிலடி தரும்வகையில் காவிரி விவசாயிகள் சங்கம் மேகதாட்டுவை முற்றுகையிடுவதாகத் தெரிவித்துள்ளது.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகேதாட்டுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி தராததால் கட்டுமான பணிகள் இன்னும் தொடங்கப்படவில்லை.

மேகதாதுவில் அணை கட்டும் கர்நாடகா அரசின் திட்டத்துக்கு அனுமதி அளிக்க கூடாது எனக் கோரியும், ராசிமணல் திட்டத்தை அமல்படுத்த கோரியும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் ரிட் மனு தாக்கல் செய்து இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதே நாள்..21 வருடம்..3 வெற்றி..மறக்கமுடியாத நாள்...உருகிய சிம்ரன்..வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

மேகதாது திட்டத்தைக் கைவிட்டு, தமிழ்நாட்டின் ராசிமணல் அணை திட்டத்தை செயல்படுத்த கோரிய வழக்கறிஞர் யானை ராஜேந்திரன் மனு மீது மத்திய அரசு, கர்நாடக அரசு மற்றும் தமிழக அரசு 3 மாதங்களில் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

English summary

The Karnataka Congress party is on a march demanding the construction of a dam in Mekedatu. Cauvery Farmers Association also will march towards Mekedatu.