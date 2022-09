ரிப்போர்ட் ரெடி: ஈபிஎஸ் பக்கம் 2.. ஓபிஎஸ் டீமில் ஒருவர்.. வாக்குமூலம் பெற்ற சிபிசிஐடி- நாளை தாக்கல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் நடந்த மோதல் தொடர்பான விசாரணை அறிக்கையை சிபிசிஐடி போலீசார் நாளை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக தலைமை அலுவலக மோதல் தொடர்பாக சிபிசிஐடி போலீசார், விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அலுவலகத்திற்கே சென்ற விசாரணைக் குழுவினர் சேதங்கள் குறித்து பார்வையிட்டனர்.

மேலும், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்களான சி.வி.சண்முகம், மேனேஜர் மகாலிங்கம், ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி உள்ளிட்டோரிடம் சிபிசிஐடி போலீசார் வாக்குமூலம் பெற்றனர்.

இந்நிலையில், அலுவலக மோதல் தொடர்பான வழக்கு விசாரணை சென்னை ஐகோர்ட்டில் நாளை நடைபெறும் நிலையில், விசாரணை அறிக்கையை சிபிசிஐடி போலீசார் நாளை தாக்கல் செய்ய உள்ளனர்.

ஹேய்.. என்ன இப்படி பண்றீங்க! முகத்தை சுளிக்க வைத்த சம்பவம்! பதறிய அதிமுக

English summary

CBCID police have decided to file all the details of the investigation conducted so far in connection with the ADMK office violence in chennai high court tomorrow.