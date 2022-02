சென்னை 1,243 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை... கூடுதல் பாதுகாப்பு - ககன்தீப் சிங் பேடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சென்னையில் 1243 பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும், தேர்தல் நாளன்று 18 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுவார்கள் எனவும் மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் உள்ள 21 மாநகராட்சிகள், 138 நகராட்சிகள், 490 பேரூராட்சிகள் என 649 நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் உள்ள 1,374 மாநகராட்சி உறுப்பினர்கள், 3,843 நகராட்சி உறுப்பினர்கள், 7,621 பேரூராட்சி உறுப்பினர்கள் என மொத்தம் 12,838 பதவியிடங்களுக்கு வரும் 19ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறது.

வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த 28ஆம் தேதி தொடங்கியுள்ளது. இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி நாள் என்பதால் ஏராளமானோர் மனு தாக்கல் செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை வேட்புமனுக்கள் மீதான பரிசீலனை நடைபெறும். வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெற பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும்.

அன்றைய தினம் இறுதி வேட்பாளர்கள் பட்டியல் அறிவிக்கப்படும்.

English summary

District Election Officer Gagandeep singh bedi, said that 1243 tense polling booths have been identified in Chennai and 18,000 policemen will be on security duty on election day.