சென்னை ஷாக்! 5 வயது சிறுவனுக்கு சூடு வைத்து, தலையை சுவற்றில் அடித்துக் கொலை செய்த அக்கா

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னையை அடுத்த காட்டாங்கொளத்தூரில் 5 வயது சிறுவனுக்கு சூடு வைத்து, அடித்து கொடுமைப்படுத்தி, தலையை சுவற்றில் அடித்துக் கொலை செய்த அக்காவை போலீசார் கைது செய்தனர்.

5வயது சிறுவனின் குறும்புத்தமான செயல்களை ரசிக்க மனமில்லாத கொடூர மனம் படைத்த 20 வயது அக்கா செய்த செயல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திடீரென கொடைக்கானல் வந்த துர்கா ஸ்டாலின்.. ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருந்த வருகை!

சிறுவன சித்ரவதை செய்து அடித்து கொலை செய்துவிட்டு, விளையாடியபோது மயங்கி விழுந்ததாக நாடகமாடிய அந்த கொடூர அக்கா, மருத்துவர்களுக்கு எழுந்த சந்தேகத்தாலும், போலீசாரின் விசாரணையில் சிக்கிக்கொண்டு சிறையில் கம்பி எண்ணுகிறார்,

English summary

Police have arrested a sister who allegedly killed his 5 year old brother by beat head against a wall in Kattankulathur, next to Chennai.