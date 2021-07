சென்னையில் கட்டுக்குள் கொரோனா.. முதல் அலை முடிவில்கூட இந்தளவு குறைந்ததில்லை.. சாத்தியமானது எப்படி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: தலைநகர் சென்னையில் கொரோனா 2ஆம் அலைக்கு பிறகு, நேற்று வெறும் 127 பேருக்கு மட்டுமே வைரஸ் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு கொரோனா முதல் அலை முடிந்த போது கூட வைரஸ் பாதிப்பு இந்தளவு குறையவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியாவில் அனைத்து மாநிலங்களைப் போலவே தமிழ்நாட்டிலும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன் கொரோனா 2ஆம் அலை ஏற்பட்டது. கடந்த பிப்ரவரி- மார்ச் மாதங்களில் கொரோனா 2ஆம் அலை தொடங்கியது.

வெறும் 3 மாதம்..! தலைநகர் சென்னையில் அப்படியே தலைகீழ் மாற்றம்.. சாதித்துக் காட்டிய ககன்தீப்சிங் பேடி

அதைத் தொடர்ந்து மே மாத்தில் தமிழ்நாட்டில் கொரோனா 2ஆம் அலை உச்சம் தொட்டது. தினசரி கொரோனா பாதிப்பு அப்போது 35 ஆயிரம் வரை கூட சென்றது.

English summary

Chennai reported all-time low daily new cases 127 which is lower than 1st wave lowest of 134. Overall Tamilnadu Corona cases are also in a downtrend.