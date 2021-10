சென்னை மக்களே.. சொத்து வரி கட்ட போறீங்களா?.. உங்களுக்கோர் குட் நியூஸ்.. மாநகராட்சி செம அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சொத்து வரியை அக்டோபர் 15 ஆம் தேதிக்குள் செலுத்தினால் ரூ.5,000 வரை ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:

2021 - 2022 ஆம் நிதியாண்டின் முதல் அரையாண்டில், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வருவாய் துறை மூலமாக சொத்து வரி ரூ. 375.59 கோடி மற்றும் தொழில் வரியாக ரூ.225.13 கோடி என, மொத்தம் ரூ. 600.72 கோடி வசூல் செய்யப்பட்டு உள்ளது.

CSK vs RR: ருத்ர தாண்டவமாடிய சிவம், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் - படுதோலி கண்ட சென்னை

English summary

Chennai Corporation has announced an incentive of up to Rs 5,000 if the property tax is paid by October 15. The Corporation of Chennai has stated that it is creating awareness activities among the property owners in various ways