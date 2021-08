ஆகஸ்ட் 22-ம் தேதி மெட்ராஸ் தினம்.. போட்டிகளில் பங்கேற்க பொதுமக்களுக்கு சென்னை மாநகராட்சி அழைப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆகஸ்ட் 22-ம் தேதி மெட்ராஸ் தினம் கொண்டாடப்படுவதையொட்டி பல்வேறு போட்டிகளில் பொதுமக்கள் கலந்துகொள்ள சென்னை மாநகராட்சி அழைப்பு விடுத்துளளது.

இது தொடர்பாக பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

சென்னை மாநகரின் வரலாற்றினை சிறப்பிக்கும் வகையில் பெருநகர சென்னைமாநகராட்சியின் சார்பில் நடைபெற உள்ள மெட்ராஸ்தின நிகழ்ச்சிகளில் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள வரவேற்கப்படுகிறார்கள்.

ஒவ்வொரு வருடமும் ஆகஸ்ட் 22ம் தேதி மெட்ராஸ் தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. மதராசப் பட்டினம் 1639ம் ஆண்டு முதல் தற்பொழுது வரை பல்வேறு நிலைகளில் வளர்ச்சி அடைந்து சென்னை மாநகரமாக 382வது ஆண்டை நிறைவு செய்துள்ளது.

English summary

The Corporation of Chennai has invited the public to participate in various competitions in connection with the celebration of Madras Day on August 22