அலட்சியம் வேண்டாம்.. கொரோனா தடுப்பு விதிகளை மீறினால் கடும் நடவடிக்கை.. சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழக அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மீறி பொது இடங்களில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினால் மிக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை மாநகராட்சி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது :-

தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ள ஊரடங்கு கட்டுப்பாடுகளை கடைப்பிடிக்க பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியின்‌ சார்பில்‌ காவல்துறையுடன்‌ இணைந்து பல்வேறு விதமான நடவடிக்கைகள்‌ மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

English summary

The Chennai corporation has warned that stern action will be taken if programs are held in public places in violation of the guidelines of the Tamil Nadu government