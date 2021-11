சென்னையில் பெரு வெள்ளம்.. பாதிப்பை கண்காணிக்க மண்டல வாரியாக ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரிகள் நியமனம்.. முழு விவரம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் நேற்று மாலை தொடங்கிய பேய் மழை இன்று அதிகாலை வரை பெய்தது. கடந்த 6 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சென்னையில் பலத்த மழை கொட்டி தீர்த்துள்ளது. சென்னையில் இரவு மட்டும் மொத்தம் 207 மிமீ மழை பெய்துள்ளது.

சென்னை நகரின் எழும்பூர், கிண்டி, தியாயராயநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும், சென்னை புறநகர் பகுதியான ஆலந்தூர், பழவந்தாங்கல்,பல்லாவரம்,தாம்பரம் என பல பகுதிகளிலும் மழைநீர் சூழ்ந்து மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மழை.. உதவி எண்கள் வேலை செய்யவில்லை என பொதுமக்கள் புகார்.. நடவடிக்கை எடுக்குமா மாநகராட்சி

English summary

The Tamil Nadu government has appointed 15 IAS officers to monitor the impact of the northeast monsoon in Chennai. 15 IAS officers have been posted at the rate of one per zone