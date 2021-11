பாஸி நிதி நிறுவன வழக்கு...ஐஜிக்கு சிக்கல்...சிபிஐக்கு வழக்கை மாற்றியதை உறுதி செய்தது உயர் நீதிமன்றம்

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பாஸி நிதி நிறுவனத்துக்கு எதிரான மோசடி வழக்கையும், நிதிநிறுவன பெண் இயக்குனரிடம் 3 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக அப்போதைய ஐஜி பிரமோத்குமார் உள்ளிட்ட போலீசார் மீதான வழக்கையும் சி.பி.ஐ-க்கு மாற்றியது சரிதான் என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

முதலீடுகளுக்கு அதிக வட்டி தருவதாகக் கூறி ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட முதலீட்டாளர்களிடம் 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்த பாஸி நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குனர்கள் கே.மோகன்ராஜ், கதிரவன் மற்றும் கமலவள்ளி ஆகியோருக்கு எதிராக திருப்பூர் மத்திய குற்றப்பிரிவில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

நேசமணி கெட்டப்பில் ரசிகர்களை வயிறு வலிக்க சிரிக்க வைத்த பிரியங்கா

English summary

The Chennai High Court has ruled that it was right to transfer the case of fraud against the Bassi financial institution and the case against the police for allegedly accepting a bribe of Rs 3 crore from a female director of the financial institution