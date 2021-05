கொரோனா தடுப்பு பணியில்.. தமிழக அரசின் நடவடிக்கை திருப்தியளிக்கிறது.. சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பாராட்டு

Chennai

சென்னை: கொரோனா தடுப்பு பணியில் தமிழக அரசின் நடவடிக்கை திருப்தி அளிப்பதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கொரோனா தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்த அரசு எடுக்கும் நடவடிக்கைகளை கண்காணிப்பது தொடர்பாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன் வந்து விசாரணை நடத்தி வருகிறது.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சிவ் பானர்ஜி மற்றும் நீதிபதி செந்தில்குமார் ராமமூர்த்தி அடங்கிய அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

The Chennai High Court has said that it is satisfied with the action taken by the Tamil Nadu government in the prevention of corona