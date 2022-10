அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் 7.5% இட ஒதுக்கீட்டை நீட்டிக்கலாமே.. அரசுக்கு ஐகோர்ட் யோசனை!

Chennai

சென்னை : மருத்துவப் படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இட ஒதுக்கீட்டை அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளுக்கும் நீட்டிப்பது குறித்து மறுஆய்வு செய்யலாம் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆலோசனை கூறியுள்ளது.

அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கும் மருத்துவப் படிப்பில் இடஒதுக்கீடு வழங்கக் கோரி மாணவி சென்னை ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

2 முறை எழுதிய நீட் தேர்வில் 219, 250 மதிப்பெண்கள் பெற்ற நிலையில் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு இட ஒதுக்கீடு இல்லாததால் இடம் கிடைக்கவில்லை என்று மாணவி வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்த ஐகோர்ட், 7.5% இட ஒதுக்கீட்டை அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் நீட்டிப்பது குறித்து, அரசு மறு ஆய்வு செய்யலாம் என ஆலோசனை கூறியுள்ளது.

In the case of seeking reservation in medical courses for students studying in government-aided schools, since the students of government-aided schools are also not well-off, the Madras High Court judge has advised government to extend 7.5% reservation to government-aided school students.