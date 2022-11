சீமைக்கருவேல மரங்களுக்கு இணையாக நாட்டு மரங்களை நட வேண்டும்.. தமிழக அரசுக்கு ஹைகோர்ட் போட்ட உத்தரவு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சுற்றுச்சூழல் சமநிலையை பாதுகாக்கும் வகையில் அகற்றப்படும் சீமைக்கருவேல மரங்களுக்கு இணையாக நாட்டு மரங்களை நட வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

தமிழகம் முழுவதும் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றக் கோரி மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ உள்ளிட்டோர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடர்ந்து இருந்தனர்.

இந்த வழக்குகள் நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வில் இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தன.

English summary

The Madras High Court has directed the Tamil Nadu government to plant native trees along with the symaikaruvela trees that are being removed to protect the ecological balance.