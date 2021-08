டாக்டர் சுப்பையா கொலை வழக்கில் 7 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை.. சென்னை நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னையில் பிரபல நரம்பியல் மருத்துவர் சுப்பையா கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் 7 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதித்து சென்னை நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளது. 2 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை அண்ணாமலைபுரத்தில் வசித்து வந்தவர் பிரபல நரம்பியல் மருத்துவர் சுப்பையா. கடந்த 2013-ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 9-ம் தேதி கூலிப்படையினர் மருத்துவர் சுப்பையாவை வெட்டி படுகொலை செய்தனர்.

மருத்துவர் சுப்பையாவின் தலை, கழுத்து, கை என்று 20-க்கும் மேற்பட்ட வெட்டுக் காயங்கள் ஏற்பட்டன. இந்த கொலை சம்பவம் தமிழ்நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தியது.

அண்ணாமலை அதிரடி அறிவிப்பு.. 17 பேர் கொண்ட குழு.. தேர்தலுக்கு தயாராகிறது தமிழக பாஜக..!

English summary

The Chennai High Court has convicted nine people in the murder of renowned neurologist Subbaiah in Chennai. Details of the sentence for the culprits are due to be announced this afternoon