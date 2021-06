பகலை இரவு என்றால் ஏற்க முடியுமா.. வேலுமணிக்கு எதிரான ஊழல் புகாரை தள்ளுபடி செய்ய முடியாது- ஹைகோர்ட்

Chennai

சென்னை: கடந்த ஆட்சியின்போது பகலை இரவாக்கி, இரவை பகலாக்கி லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அறிக்கை தாக்கல் செய்திருந்தால் அதையுமா ஏற்க முடியும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணிக்கு எதிரான டெண்டர் முறைகேடு வழக்கில் ஹைகோர்ட் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை மற்றும் கோவை மாநகராட்சி டெண்டர்களில் முறைகேடு செய்ததாக அதிமுக ஆட்சியில் அமைச்சராக இருந்த எஸ்.பி. வேலுமணிக்கு எதிரான புகார் மீது நீதிமன்ற மேற்பார்வையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு அமைத்து விசாரிக்க உத்தரவிடக்கோரி அறப்போர் இயக்கம் ஜெயராம் வெங்கடேசன் மற்றும் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் எம்.பி. ஆர்.எஸ். பாரதி ஆகியோர் சாார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

English summary

The High Court has ruled in the tender fraud case against former minister SP Velumani that it can't accept anti-corruption police's report.