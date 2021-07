சென்னை அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் கேவலம்.. கணவன் மனைவி செய்த வேலையால்.. மிரண்ட மக்கள்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: சென்னை அம்பத்தூரில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் புகுந்து வீட்டை உடைத்து கொள்ளை முயற்சியில் ஈடுபட்ட கணவன், மனைவிக்கு பிடித்த பொதுமக்கள் தர்மஅடி கொடுத்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.

சென்னை அம்பத்தூர் அடுத்த கள்ளிக்குப்பம் அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசிப்பவர் பிரபுகுமார் (40). இவரது மனைவி விமலா(35). இந்த தம்பதியினர் தனியார் நிறுவனத்தில் ஊழியராக பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், நேற்று பிரபுகுமார் வீட்டில் இருந்து புறப்பட்டு வேலைக்கு சென்றுவிட்டார். அதன்பிறகு, விமலா வீட்டை பூட்டி விட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு சென்று உள்ளார்.

English summary

The husband and wife, who were involved in a robbery attempt to break into an apartment in Ambattur, Chennai, were handed over to the police by the public.