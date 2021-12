கூவம் ஆற்று வெள்ளத்தில்.. பைக்குடன் அடித்து செல்லப்பட்ட நபர்.. கதி என்ன?.. தீவிர தேடுதல் வேட்டை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மதுரவாயல் தரைப்பாலத்தில் ஓடிய வெள்ளத்தில் பைக்குடன் அடித்து செல்லப்பட்ட நபரை தீயணைப்பு துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதியில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது.

இதன் காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளத்தால் கூவம் ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. மதுரவாயலில் கூவம் ஆற்றின் குறுக்கே உள்ள தரைப்பாலத்திலும் வெள்ள நீர் செல்வதால் அந்த தரைப்பாலம் மூடி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The fire department is actively searching for the person who was swept away with his bike in the floodwaters on the Maduravayal ground bridge. Here again the incident has occurred due to negligence