செம நியூஸ்.. இந்த 10 மாவட்டங்களில் வெளுக்கபோகும் கனமழை.. குடையை ரெடியா வச்சிக்கோங்க!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில வாரங்களாகவே நல்ல மழை பெய்து வருகிறது. நீலகிரி, கோவை, தென்காசி உள்ளிட்ட மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் கனமழை கொட்டி வருகிறது.

சென்னையின் சில பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது. இந்த நிலையில் தமிழகத்தின் 10 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை:

நாடாளுமன்ற நிலைக்குழுக்கள் மாற்றி அமைப்பு.. காங். தலைவர்களுக்கு வாய்ப்பு.. கனிமொழிக்கு முக்கிய பதவி

English summary

The Chennai Meteorological Department has forecast heavy rains in 10 districts of Tamil Nadu. The sky will be partly cloudy over Chennai. Moderate rain with thunder and lightning is possible in some parts of the city