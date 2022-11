ஐஎஸ் பயங்கரவாதம்: காலையிலேயே பரபரக்கும் தலைநகர்.. சென்னையில் பல இடங்களில் போலீஸ் அதிரடி சோதனை..

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னையில் ஐஎஸ் பயங்கரவாத அமைப்பின் ஆதரவாளர்கள் என சந்தேகிக்கப்படும் நபர்களின் வீடுகளில் இன்று காலை முதல் போலீசார் அதிரடி சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். இதனால் தலைநகர் சென்னையில் பரபரப்பான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் கோவையில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் முன்பு கார் ஒன்று வெடித்தது. இதில் ஜமேஷா முபின் என்பவர் இறந்தார்.

காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்த நிலையில் அவர் இறந்ததாக கூறப்பட்டது. அதோடு சம்பவம் நடந்த இடத்தில் ஆணிகள் உள்ளிட்ட சில பொருட்கள் கிடைத்தன. இது சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது.

English summary

The police have been raiding the homes of suspected IS supporters in Chennai since this morning. This has created a tense situation in the capital Chennai.