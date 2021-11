மழை நீருடன் கழிவு நீர் புகுந்தது.. அவதிப்படும் மயிலாப்பூர், மந்தைவெளி பகுதி மக்கள்!

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: மழை நீருடன் கழிவு நீர் புகுந்து உள்ளதால் மயிலாப்பூர் மந்தைவெளி பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தகவல் அளித்தும் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

சென்னையில் கடந்த நான்கு நாட்களாக பெய்த கனமழை காரணமாக வெள்ளக்காடாக மாறி உள்ளது. சென்னையில் இன்று தான் மழை இல்லை. நேற்று முன்தினம் தொடங்கி நேற்று மாலை வரை விடாமல் பெய்த கனமழை காரணமாக பல பகுதிகளில் மழை நீர் செல்ல வழியில்லாமல் கழிவுநீரில் கலந்தது.

இதனால் சென்னையில் பல இடங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு பல இடங்களில் வெள்ள நீரும் கழிவு நீரும் சாலைகளில் தேங்கி உள்ளது. பல பகுதிகளில் வீடுகளுக்கு உள்ளும் மழை நீர் புகுந்துள்ளது. மக்கள் வெள்ள நீரை அகற்றினால் மட்டுமே இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப முடியும் என்பதால் விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி வருகிறார்கள்.

வெள்ள நீரில் தத்தளிக்கும் சென்னை தேனாம்பேட்டை பாலசுப்பிரமணியம் திருக்கோவில்.. பக்தர்கள் அவதி

English summary

Residents of Mylapore and mandaveli areas have been affected as sewage infiltrates with rain water. It has been alleged that the information did not take action.