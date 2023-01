ஆட்டம், பாட்டத்தோடு அதிரப்போகும் தலைநகர்.. ஒத்திகையே ஓஹோனு இருக்கே! ஆஹா.. ஜன.,13ல் சென்னை சங்கமம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: சென்னை சங்கமம் - நம்ம ஊர் திருவிழா நிகழ்ச்சி வரும் 13ம் தேதி சென்னையில் துவங்கி ஜனவரி 17 ம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது. மொத்தம் 16 இடங்களில் 600க்கும் அதிகமான கலைஞர்கள் பங்கேற்க உள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்த சென்னையும் அதிரப்போகிறது. இந்நிலையில் தான் தற்போதே நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் ஒத்திகை செய்ய துவங்கிய வீடியோ, போட்டோக்கள் இணைய தளங்களில் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளன

தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் நாட்டுப்புற கலைகளும், நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைத்தது. அதன்பிறகு சமீப காலமாக நாட்டுப்புற கலைகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படாத நிலை உள்ளது. இதனால் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் தமிழ்நாட்டில் நாட்டுப்புற கலைகளுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கும் வகையில் நாட்டுப்புற கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கும் நோக்கத்தில் 'நம்ம ஊரு திருவிழா' என்ற நிகழ்ச்சி நடத்தப்படும் என சட்டசபையின் மானியக்கோரிக்கையின்போது தமிழ்நாட்டு அரசு தெரிவித்தது.

English summary

Chennai Sangamam - Namma Oru Thiruvizha will start on 13th January and will continue till 17th January. With more than 600 artists participating in a total of 16 venues, the whole of Chennai is going to rock. In this case, just now, the videos and photos of folk artistes who started rehearsing have been released on the internet and have received a lot of attention.