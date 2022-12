சொகுசு வசதி.. பொதிகை ரயிலில் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்காக தனிப்பெட்டி.. என்னென்ன சிறப்புகள் தெரியுமா?

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சென்னையில் இருந்து தென்காசி மாவட்டத்துக்கு இன்று ரயிலில் பயணம் செய்ய உள்ளார். இந்நிலையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்காக தனிப்பெட்டி இணைக்கப்பட உள்ளது. இந்த பெட்டியை ‛நகரும் வீடு' என அழைக்கும் வகையில் ஏராளமான வசதிகள் உள்ளன.

தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு நடந்த சட்டசபை தேர்தலில் திமுக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. முதலமைச்சராக முக ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றார்.

இந்நிலையில் தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு சென்று புதிய திட்டங்கள் துவக்கி வைக்கிறார். அதோடு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கி வருகிறார்.

நவஜீவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் திடீர் தீ! அலறிய பயணிகள்! ஓடும் ரயிலில் திக் திக் நொடிகள்! என்ன காரணம்?

English summary

Tamil Nadu Chief Minister Stalin is scheduled to travel by train from Chennai to Tenkasi district today. In this case, a separate coach is going to be attached for Chief Minister Stalin. There are many amenities that make this coach a moving home''.