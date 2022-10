இந்த 2 பேரு.. கொம்பு சீவிவிட்ட ஸ்டாலின்.. கைகோர்த்த அடுத்த தலைமுறை.. சொன்னதை கவனிச்சீங்களா..?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : திராவிட இயக்கக் கொள்கைகளை இளைஞர்களிடம் கொண்டு சேர்க்க திமுக முன்னெடுத்துள்ள திட்டங்கள் குறித்துப் பேசியுள்ள திமுக தலைவரும், முதல்வருமான முக ஸ்டாலின், உதயநிதி ஸ்டாலின், டிஆர்பி ராஜா இருவரின் பணிகளையும் குறிப்பிட்டுப் பேசியுள்ளார்.

இளைஞர்கள் மத்தியில் திராவிட இயக்க கருத்தியலை பரப்பும் வகையில், திராவிட மாடல் பயிற்சிப் பாசறைகளை முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவின் பேரில் திமுக இளைஞரணி நடத்தி வருகிறது. திராவிட இயக்கத்தின் சாதனைகள் இந்தப் பாசறைகளின் மூலம் இளைஞர்களுக்கு விளக்கப்பட்டு வருகின்றன.

அதேபோல, திமுக ஐ.டி விங் செயலாளரான டி.ஆர்.பி.ராஜா முன்னெடுப்பின்படி சமூக வலைதளங்களில் திராவிடம் பற்றிய கருத்துரையாடல் நிகழ்வுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அடுத்த தலைமுறை இளைஞர்களை திராவிட கருத்தியல் நோக்கி ஈர்க்க, அடுத்த தலைமுறை அரசியல்வாதிகள் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர்.

அடுத்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியா? இயக்குநர் கிருத்திகா உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன பதில்!

English summary

Talking about the plans taken by the DMK to bring Dravidian movement principles to the youth, DMK President MK Stalin mentioned the work of U0ஹ்dayanidhi Stalin and TRB Raja. M.K.Stalin has pointed out that the next generation of politicians have come forward to attract the next generation of youth towards the Dravidian ideology.