பள்ளிகள் அருகே போதைப்பொருள் விற்றால் கடும் தண்டனை: புதிய சட்டத்திருத்தம் - முதல்வர் அறிவிப்பு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பள்ளி கல்லூரிகள் அருகே போதை பொருட்கள் விற்பனை தடை சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரப்படும். கடும் தண்டனை விதிக்கப்படும் வகையில் சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வரப்படும் என்றும் சட்டசபையில் முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தனது துறை சார்ந்த கேள்விக்கு முதல்வர் பதில் அளித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழகத்தில் பான்மசாலா, குட்கா உள்ளிட்டவற்றுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையிலும் தடையை மீறி பல மாநிலங்களிலிருந்து குட்கா பொருட்கள் கடத்தி வரப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுவது தொடர்கிறது. தமிழக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு பான் மசாலா, குட்கா கடத்துபவர்கள் மற்றும் விற்பனை செய்பவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் பான்மசாலா, குட்காவை விற்பனை செய்பவர்களை பிடிக்க தீவிர வேட்டை நடைபெறுகிறது. இதுவரை குட்கா கடத்தலில் ஈடுபட்ட ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Chief Minister MK Stalin has said in the assembly that the law will be amended to provide for severe punishment. Legislation will be brought to ban the sale of drugs near school colleges.