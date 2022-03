44வது உலக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி.. தமிழர்கள் அனைவருக்கும் பெருமிதம்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் மகிழ்ச்சி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : 44வது உலக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை நடத்துகின்ற வாய்ப்பை தமிழ்நாடு பெற்றிருக்கும் நிலையில், இது தமிழர்கள் அனைவருக்கும் பெருமிதம் எனவும், உலக செஸ் விளையாட்டு வீரர்களை இருகரம் கூப்பி வரவேற்க காத்திருக்கிறோம் என தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் வரும் ஜூலை மாதம் முதல் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெற உள்ளது.

போட்டியை தமிழகத்தில் நடத்துவதற்கான ஏலத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்ற நிலையில் மாமல்லபுரத்தில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has said that Tamil Nadu is proud to host the 44th World Chess Olympiad and is looking forward to welcoming world chess players.