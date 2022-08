எதையும் நம்பாதீங்க.. ஏன்.. எதுக்குனு கேளுங்க - இளைஞர்களுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சொன்ன அட்வைஸ்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : புத்தக கண்காட்சிகளுக்காக இந்த ஆண்டு, 4 கோடியே 96 லட்சம் ரூபாய் நிதியாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழின் பெருமையை, சிறப்பை உணருவதற்கு புத்தகத் திருவிழாக்கள்தான் அடித்தளமாக அமைகின்றன எனத் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

கடந்த 2 ஆண்டாக கொரோனா தொற்று காரணமாக ஈரோடு புத்தக திருவிழா நடைபெறாத நிலையில், இந்த ஆண்டு புத்தக திருவிழா ஈரோடு சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி மைதானத்தில் இன்று முதல் ஆகஸ்ட் 16ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தனது வீட்டில் இருந்து காணொலிக் காட்சி வாயிலாக ஈரோடு, சிக்கய்ய நாயக்கர் கல்லூரி மைதானத்தில் புத்தகத் திருவிழாவை தொடங்கி வைத்து உரையாற்றினார்.

காவி ட்ரெஸ்.. ஜிம்மில் கடும் ஒர்க்அவுட்.. பின்னணியில் 'பாராட்டு செய்தி’- அசத்தும் முதல்வர் ஸ்டாலின்!

English summary

Tamil Nadu Chief Minister M.K.Stalin inaugurated Erode Book Festival through video conference. He said that such book festivals should be held in all cities to make Tamil Nadu a knowledge revolution state.