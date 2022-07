செஸ் ஒலிம்பியாட்.. டெல்லி செல்லும் முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்.. பிரதமர் மோடிக்கு நேரில் அழைப்பு!

Chennai

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திப்பதற்காக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அடுத்த வாரம் டெல்லிக்கு பயணம் செல்கிறார்.

இந்தியாவில் முதல் முறையாக தமிழகத்தில் 44வது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற உள்ளது. வரும் 28ம் தேதி தொடங்கி, ஆகஸ்ட் மாதம் 10ம் தேதி வரை போட்டி நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் சர்வதேச அளவில் 187 நாடுகளை சேர்ந்த 2,000க்கும் அதிகமான வீரர்கள், வீராங்கனைகள் பங்கேற்க உள்ளனர். இதற்காக முன்னேற்பாடுகளை தமிழக அரசு தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 80 சதவிகித பணிகள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், மீதமுள்ள பணிகளை முடிக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது.

English summary

For the first time in India, the 44th Chess Olympiad will be held in Tamil Nadu at Mamallapuram. The competition will be held from 28th to 10th August. More than 2,000 players from 187 countries will participate in this tournament. The Government of Tamil Nadu is actively taking steps for this. While nearly 80 percent of the works have been completed.