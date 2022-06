அடிவயிறு கலங்கியது, அம்மாவுக்கு நெஞ்சுவலி! கலங்கிய திருமாவளவன்! பட்டென போனை போட்ட முதல்வர் ஸ்டாலின்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : எண்பதை நெருங்கும் வயது. திடீரென அம்மாவுக்கு நெஞ்சுவலி. ஓரிரு நாட்கள் கழித்துதான் எனக்குத் தெரிய வந்தது என விசிக தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் கூறியிருந்த நிலையில், திருமாவளவனை தொலைபேசி வாயிலாக தொடர்பு கொண்டு அவரது தாயாரின் உடல்நலம் குறித்து கேட்டறிந்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல். திருமாவளவனின் தாயாரான பெரியம்மாள் தன்னுடைய சொந்த ஊரான அரியலூரில் உள்ள தன்னுடைய வீட்டிலே வசித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் பெரியம்மாளுக்கு திடீரென உடல்நிலை மோசமடைந்த நிலையில், அவராகவே மருத்துவமனைக்கு சென்ற நிலையில், அவருக்கு இதயத்தில் 3 இடங்களில் அடைப்பு இருப்பதை கண்டறிந்த மருத்துவர்கள் ஒன்றை அகற்றினர்.

உசுரு போவும்போது நீ கூட இருந்தா போதும்.. திருமாவளவனை உலுக்கி எடுத்த தாயின் உருக்கமான வேண்டுகோள்

English summary

Age approaching eighty. Sudden heartburn for mom. Chief Minister MK Stalin contacted Thirumavalavan by phone and inquired about his mother's health, as Vck leader Thirumavalavan had said that he came to know about it only a day or two later.