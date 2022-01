Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை: ரேஷன் கடைகளில் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு தரமானதாக வழங்கப்படுகிறதா என சென்னை ராயபுரம் ரேஷன் கடையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட முதல்வர் ஸ்டாலின் அணியாமல் வந்த மக்களுக்கு முதல்வரே முகக் கவசங்கள் வழங்கினார்.

சென்னை ரேஷன் கடையில் முதல்வர் திடீர் விசிட்! மாஸ்க் போடாதவர்களை பார்த்ததும் என்ன செய்தார் தெரியுமா?

பொங்கல் பரிசு சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில் இருபத்தி ஓரு பொருட்கள் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பு தமிழகத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் என தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலின் அறிவித்தார்.

அரிசி நெய் ஏலக்காய் உள்ளிட்ட பொங்கல் பொருட்களோடு மிளகாய் பொடி கடுகு உள்ளிட்ட வீட்டு உபயோக பொருட்கள் மளிகைப் பொருட்களும் வழங்கப்படும் எனவும் கூறிய முதல்வர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பொங்கல் பரிசுத் திட்டத்தை தலைமைச் செயலகத்தில் இருந்து தொடங்கி வைத்தார்.

After inspecting the Raipuram area in Chennai to see if the Pongal gift package was being distributed in the ration shops, Chief Minister Stalin handed over the masks to the people who did not wear masks.