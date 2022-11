தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு! 13 பேர் குடும்பத்துக்கு கூடுதலாக ரூ.5 லட்சம்! முதலமைச்சர் உத்தரவு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூட்டில் உயிரிழந்த 13 பேரின் குடும்பத்தினருக்கு கூடுதலாக 5 லட்சம் ரூபாய் நிதி வழங்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

ஏற்கனவே அதிமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட நிதியோடு கூடுதல் நிதியாக இதனை வழங்குகிறார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Chief Minister Stalin has ordered an additional 5 lakh rupees to the families of the 13 people who died in the Thoothukudi firing. Chief Minister Stalin is providing this as additional funds to the funds already provided in the AIADMK regime.