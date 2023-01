அறுசுவை சோறு போடக்கூடியவர் அமைச்சர் நேரு! எப்போதும் நான்கு கால் பாய்ச்சல் தான்! ஸ்டாலின் புகழாரம்!

அமைச்சர் நேரு நடத்தும் நிகழ்ச்சியில் அறுசுவை உணவு கட்டாயம் இருக்கும்

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: அமைச்சர் கே.என்.நேரு ஏற்பாடு செய்கிற நிகழ்ச்சியை பொறுத்தவரை அறுசுவை உணவு எப்போதும் இருக்கும் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் நேருவை பொறுத்தவரை எப்போதுமே நான்கு கால் பாய்ச்சல்தான் பாய்வார் என புகழாரம் சூடியுள்ளார்.

4 நாட்களுக்கு முன்னர் சேலத்தில் திமுக தொண்டர் ஒருவரை அமைச்சர் நேரு கோபத்துடன் தள்ளிவிட்டதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ள நிலையில் முதல்வர் இவ்வாறு பேசியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

சென்னை மாநகராட்சி வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர் நேரு குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

தெருத் தெருவாக பிரச்சாரம் செய்ய இதுதான் காரணம்.. மு.க.ஸ்டாலின் பிரச்சாரம் எப்போது? கே.என்.நேரு பதில்

English summary

Chief Minister Stalin has said that delicious food will always be available for the program organized by Minister KN Nehru.